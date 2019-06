Miedler, Ofner und Rodionov in Wimbledon-Quali out

Keine Erfolgserlebnisse für das ÖTV-Trio in der Qualifikation

Österreichs Starterfeld wurde schon in der ersten Runde der Qualifikation zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ordentlich reduziert. Jurij Rodionov, Sebastian Ofner und Lucas Miedler bezogen schon zum Auftakt drei Niederlagen. Rodionov hatte gegen den Australier Akira Santillan (Weltrangliste 238) klar in 41 Minuten 3:6, 1:6 das Nachsehen. Ofner schied nach einer Dreisatzniederlage (3:6,6:3,1:6) gegen den Franzosen Enzo Couacaud (215) aus. Lucas Miedler wehrte sich gegen den topgesetzten Franzosen Corentin Moutet (85) ordentlich, verlor schlussendlich aber doch mit 4:6,6:3,6:8.

Als letzter Österreicher spielt Dennis Novak gegen den Niederländer Thiemo de Bakker (242). (red, 24.6.2019)