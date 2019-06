Pilot nach Kollision zweier Eurofighter in Deutschland gestorben

Beide Flugzeuge stürzten ab und lösten Brände aus. Einer der Piloten wurde lebend gefunden, der zweite starb

Schwerin – Zwei Eurofighter-Jets der deutschen Bundeswehr sind im Norden Deutschlands zusammengestoßen und abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte einen Bericht des Radiosenders Ostseewelle. Die Kampfflugzeuge hätten sich offenbar kurz vor 14 Uhr in der Luft berührt und seien in der Müritzregion abgestürzt.

Nach Angaben der Bundeswehr sind die Jets bei Luftkampfübungen verunglückt. An der Übung sei ein dritter Eurofighter beteiligt gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Einer der verunglückten Piloten wurde lebend gefunden, der andere konnte nur tot geborgen werden, wie die Luftwaffe am Montag bestätigte.



Die Polizei warnte unterdessen vor gefährlichen Trümmerteilen im Bereich Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. "Bitte nicht nähern! Bitte machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich", twitterte das Polizeipräsidium Neubrandenburg.

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt. Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff, das in Laage bei Rostock stationiert ist.

Nördlich des Fleesensees wurden durch die Abstürze Waldbrände ausgelöst, die mittlerweile gelöscht sind. (red, 24.6.2019)