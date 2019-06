Rockstar Games soll künftig mehr Spiele mit weniger Inhalt veröffentlichen

Take-Two-Chef ist der Meinung, dass die Wartezeit bei der "GTA"- und "RDR"-Spieleschmiede "wahrscheinlich zu lang" ist

Take Two will, dass Rockstar Games künftig häufiger Games veröffentlicht. Die Prestige-Spieleschmiede ist bekannt für epochale Werke wie Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto. Zwischen den Spielen von Rockstar Games vergehen oftmals Jahre – für den Besitzer des Studios viel zu lange.

der standard

"Acht Jahre sind wahrscheinlich zu lange"

Im Gespräch mit Gamesindustry sagte CEO Strauss Zelnick, dass es möglich ist, dass die Spiele von Rockstar Games künftig kürzer werden beziehungsweise weitere Inhalte erst nach dem Release hinzukommen. "Acht Jahre sind wahrscheinlich zu lange", fügte Zelnick angesichts der Wartedauer zwischen dem ersten und zweiten Teil von Red Dead Redemption hinzu. (red, 24.6.2019)