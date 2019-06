Grüne dementieren Google-Angaben über Werbekosten

Laut Wahlkampfleiter nur 161.000 Euro bei Google ausgegeben, nicht über 300.000

Wien – Die Grünen weisen die von Google online veröffentlichten Angaben über die Werbekosten vor der EU-Wahl zurück. Laut dem Transparenzbericht des US-Konzerns haben die Grünen seit 20. März 307.250 Euro für Werbung ausgegeben. Wahlkampfleiter Thimo Fiesel weist das zurück und betont, nur 160.919,25 Euro bei Google ausgegeben zu haben. Er will nun mit Google Kontakt aufnehmen und den Fehler klären.

"Die aktuell kolportierten Ausgaben der Grünen von 300.000 Euro für Google-Werbung entsprechen nicht annähernd der Realität. Unsere Ausgaben betragen nur rund die Hälfte der genannten Summe, exakt 160.919,25 Euro", betont Fiesel. Die von Onlineplattformen bereitgestellte Transparenztools seien völlig unzureichend, um die Werbetätigkeiten politischer Parteien nachzuverfolgen.

Mit den im Google-Transparenzbericht vermerkten 3.000 Werbeschaltungen wären die Grünen weltweite Nummer Zwei hinter der Kampagne "Trump for President", meinte Fiesel, aber: "In Wahrheit haben die Grünen während des EU-Wahlkampfs weniger als zehn Sujets geschalten." Und: "Wenn Google sich bei uns um fast 100 Prozent verrechnet, wie glaubwürdig sind dann die Daten anderer Parteien?" Er will nun bei Google erfragen, "wie diese falschen genannten Zahlen zustandegekommen sind". (APA, 24.6.2019)