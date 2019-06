"Oida!": App von Taxi 31300 gibt es nun auf Wienerisch

Taxi-App auf wienerisch gestartet

"Oida!", jetzt kann man sein Taxi in Wien auch auf gut wienerisch "b'stön". Möglich ist das mit der Taxiplus App von Taxi 31300 . So wird etwa in den "Eischtöllungen" die "Adressn vawoitn" und die Bezahlung wird im Menüpunkt "Damit brenn i" festgelegt. Zusatzservices können mit vorgegebenen Begriffen wie "Kindasitz", "Wuffi foat mit" oder "Von da Tia ohoin" angeklickt werden.

Deutsche, Englisch, Wienerisch

Die Idee zur App auf Wienerisch entstand heuer im Jänner. "Wir haben die Taxiplus App ins Englische übersetzt und uns gedacht: Wenn schon Weltsprachen, dann auch die Ursprache", so Gerald Grobfeld von Taxi 31300 am Montag in einer Aussendung. Jetzt gibt es Deutsch, Englisch und eben Wienerisch. (APA, 24.6.2019)