KommAustria schreibt Lizenz für UKW-Radiofrequenz in Wien aus

Technische Reichweite von rund einer Million Hörer im Stadtkern. Antragsfrist endet am 16. September

Wien – Die Medienbehörde KommAustriaUnter schreibt unter der Bezeichnung "Wien 11 (KW Simmering) 104,6 MHz" ein UKW-Radioversorgungsgebiet für die Bundeshauptstadt aus. Die Antragsfrist endet am 16. September 2019 um 13.00 Uhr, teilt die Behörde in einer Aussendung mit.

Bisher wurde die Frequenz 104,6 MHz in Wien noch nicht für die Veranstaltung eines UKW-Radioprogramms. Sie kann auch nur unter besonderen technischen Bedingungen bespielt werden, um Interferenzen mit Sendern im nahen Ausland zu verhindern. Dazu soll im östlichen Stadtgebiet Wiens eine spezielle Antenne zum Einsatz kommen, die die Übertragungsenergie nur in Richtung Innenstadt bündelt. Dadurch werde erreicht, dass die Slowakei, Ungarn und Tschechien im Koordinierungsverfahren praktisch nicht betroffen sind. Umgekehrt hätten die auf der Frequenz im Ausland betriebenen Sender durchaus ein Störpotenzial auf die Flächenausdehnung der Frequenz in Wien, heißt es in der Aussendung. Weitestgehend störungsfrei bleibe daher nur der Kernbereich des Signals, in dem jedoch bereits rund eine Millionen Menschen leben.

Den Antrag auf Nutzung der Frequenz in Wien unter den beschriebenen technischen Bedingungen stellte ein heimischer Marktteilnehmer. Die KommAustria hat die technische Realisierbarkeit geprüft und schreibt das Versorgungsgebiet gemäß Privatradiogesetz aus. (red, 25.6.2019)