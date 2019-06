Anwesende Personen mussten Gebäude verlassen

London – Das britische Parlament in London ist am Montag wegen eines Feueralarmes evakuiert worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Zeugen. Über Lautsprecheranlagen wurden alle anwesenden Personen zum Verlassen des Palace of Westminster aufgefordert. Nach zwanzig Minuten wurde der Alarm aufgehoben, die Menschen durften wieder in das Gebäude zurückkehren. (Reuters, 24.6.2019)