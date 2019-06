Geplante Facebook-Währung "Libra" beflügelt auch Bitcoin

Analyst warnt vor neuerlichen Kursrückschlägen – "Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis"

Die Bitcoin-Rally geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise eroberte am Wochenende die 10.000er Marke zurück und kletterte am Montag um bis zu 14,4 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 11.367 Dollar (10.045 Euro). Damit hat sich der Kurs seit Anfang Mai mehr als verdoppelt.

Investoren optimistisch

"Investoren fiebern weiterhin 'Libra' entgegen und bleiben in Bezug auf eine erfolgreiche Lancierung der hauseigenen Kryptowährung Facebooks optimistisch, obwohl sich die Stimmen gegen die Pläne verschärft haben", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Führende Notenbanker fordern eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen. Facebook will mit seiner Cyber-Devise Libra in den weltweiten Zahlungsverkehr einsteigen. Branchenkenner halten es für möglich, dass das Online-Netzwerkdamit das traditionelle Finanzsystem auf den Kopf stellt.

Zusätzlichen Schub erhalte Bitcoin vom wachsenden Interesse Institutioneller Anleger, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Er warnte gleichzeitig vor Kursrückschlägen. Schließlich habe die Kryptowährung schon mehrfach ähnliche Höhenflüge erlebt. "Ist es diesmal anders? Nein, aber die Leute haben ein kurzes Gedächtnis." Im Jahr 2017 schoss der Bitcoin-Kurs rund 2.000 Prozent in die Höhe auf etwa 20.000 Dollar und fiel in den darauffolgenden zwei Monaten auf knapp 6.000 Dollar zurück. (Reuters/APA, 24.6.2019)