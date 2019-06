Ihre schönsten Badeplätze Österreichs?

Neue Donau, das Strandbad in Steinbach am Attersee oder eine kleine Bucht am Bodensee? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum!

Ein paar Schritte übers Gras, über ein paar große Steine im Wasser hinweg, und sich dann mit einem Schwung vom Ufer abstoßen und ins kühle Wasser sinken lassen: Nichts fühlt sich an einem heißen Sommertag besser an. Für manche kommt zwar nur das Baden im türkisblauen Schwimmbadwasser infrage, viele andere bevorzugen aber Naturbadeplätze.

Und glücklicherweise bietet Österreich eine Vielzahl dieser Plätze. Dieser User findet seine schönen Naturbadeplätze mitten in Wien:

Den Offensee in der Nähe der Langbathseen empfiehlt dieser User:

Welche Badeplätze in Österreich können Sie empfehlen?

Wie kommt man am besten hin? Und was macht den Platz so schön? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (aan, 24.6.2019)