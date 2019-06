Deutschland klagt gegen Tiroler Fahrverbote

Bayerns Ministerpräsident Söder kritisiert Österreichs Verhalten als wenig nachbarschaftlich

Innsbruck/München – Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bereitet eine Klage gegen die Republik Österreich wegen der von Tirol verhängten Beschränkungen im Transitverkehr vor. Die Klage werde sich sowohl gegen die Lkw-Blockabfertigung als auch gegen die jüngsten Fahrverbote auf Tiroler Straßen abseits der Autobahnen richten, sagte Scheuer vor einer CSU-Vorstandssitzung am Montag.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder unterstützt das juristische Vorgehen. Gleichzeitig wolle man aber auch mit der österreichischen Seite die Gespräche fortsetzen. Das Verhalten Tirols sei wenig nachbarschaftlich, sagte Söder. Ähnliche Maßnahmen wie in Tirol schließt er für Bayern aus. Das wäre "albern", so Söder.

Tirol hatte vergangene Woche Maßnahmen gegen den Transitverkehr angekündigt und dann auch umgesetzt. Betroffen davon sind alle "Navi-Ausweicher", die im dichten Urlauberverkehr Staus auf der Autobahn umfahren wollen. Deshalb sollen die Autobahnabfahrten im Großraum Innsbruck für den gesamten Durchzugsverkehr gesperrt werden.

Sperren an Wochenenden

Gesperrt wurden aus Sicherheitsgründen nicht die Auf- und Abfahrten an sich, sondern Straßenabschnitte unmittelbar danach, und zwar so, dass ein erneutes Auffahren auf die Autobahn wieder möglich ist, erklärte Markus Widmann, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei.

Die Maßnahme ist bereits verordnet und wurde zunächst vergangenen Donnerstag, am Feiertag, angewandt. Danach soll sie an allen Wochenenden, also immer von Samstag, 7 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr, zwischen 22. Juni und 14. September gelten. Der Ziel- und Quellverkehr ist davon nicht betroffen – all jene, die nach Innsbruck oder in die umliegenden Dörfer wollen, können das auch weiterhin tun, versicherte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Die Fahrverbote gelten für den gesamten Verkehr, also Pkws, Lkws und Motorräder. (APA, 24.6.2019)