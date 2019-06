Stadt in Kasachstan nach Explosion von Munitionslager evakuiert

Riesige Rauchwolken nahe der Stadt Arys

Nur-Sultan – Auf einem Militärgelände im Süden Kasachstans hat es Montagfrüh eine gewaltige Explosion gegeben. In einem Lager sei ein Feuer ausgebrochen und Munition in die Luft geflogen, teilte das Verteidigungsministerium der Staatsagentur Kazinform zufolge mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Regierung ordnete daraufhin die Evakuierung der 44.000-Einwohner-Stadt Arys an.

tengrinews tv Die riesige Rauchwolke war von Weitem aus zu sehen.

Die Hintergründe für den Vorfall in dem zentralasiatischen Steppenstaat waren zunächst unklar. Auf Bildern und in Videos war zu sehen, wie riesige Rauchwolken nahe der Stadt Arys aufstiegen.

bild Die Hintergründe zur Explosion sind noch unklar.

Die Menschen in der Umgebung wurden in Sicherheit gebracht. Auch ein Krankenhaus sei evakuiert worden. Rund um die Stadt gab es Berichten zufolge lange Staus, weil Menschen mit Autos Arys verließen. (APA, 24.6.2019)