"Brexit": Lisi Niesner für Pressefoto des Jahres prämiert

Reuters-Fotografin fotografierte Theresa May beim informellen EU-Gipfel in Salzburg. Fohringer, Tesarek, Foeger und Strasser weitere Preisträger

Wien – Für ihr schlicht "Brexit" betiteltes Foto wurde die Reuters-Fotografin Lisi Niesner am Montagabend mit dem "Objektiv 2019" prämiert. Niesner siegte mit dem Bild, das beim informellen EU-Gipfel in Salzburg im Herbst 2018 entstand, in der Kategorie Innen- und Außenpolitik sowie – als erste Frau – in der Gesamtwertung.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Helmut Fohringer, Heinz Stephan Tesarek, Leonhard Foeger und Nina Strasser. Die Siegerfotos wurden in einem anonymisierten Verfahren von einer Fachjury aus Fotoexperten, Fotografen und Journalisten ausgewählt. Die APA – Austria Presse Agentur schrieb den "Objektiv 2019" gemeinsam mit der Bundesinnung der Berufsfotografen aus. Er ist mit je 2.000 Euro pro Kategorie und weiteren 4.000 Euro für den Hauptpreis dotiert. Als Sponsoren sind APA-PictureDesk, APA-IT, die Landesinnung Wien der Berufsfotografen und der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) an Bord.