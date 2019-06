Streamer sammeln fast vier Millionen Dollar für Kinderspital

Ziel der Veranstaltung war es, drei Millionen Dollar zu lukrieren – Geld kam von Usern und Streamern selber

3,7 Millionen Dollar wurde bei einem Streamer-Event an nur einem Wochenende für ein Kinderspital in Memphis gesammelt. Mehrere prominente Twitch-User haben daran teilgenommen – das meiste Geld brachte "Dr. Lupo" ein. Er konnte in nur wenigen Stunden fast eine Million Dollar für den guten Zweck sammeln.

Ziel weit übertroffen

Ziel der Veranstaltung war es rund drei Millionen Dollar für das St. Jude Children's Research Hospital zu lukrieren. Der Event endete letztlich mit einer Summe von 3,7 Millionen Dollar. Die Streamer brachten übrigens nicht nur Geld ein, sie spendeten auch selbst. "Ninja", "TimTheTatman" und "Lirik" gaben allesamt mehrere tausende Dollar für das Spital. (red, 24.6.2019)