Männermode Paris: Mit Flip-Flops zu McDonald's

foto: anne-christine poujoulat / afp

Céline

Mit was kommt Hedi Slimane wohl in dieser Saison um die Ecke? Wie in seiner Show für die Frauen sind es die 1970er-Jahre, die es dem Kreativchef von Céline angetan haben:

Die Männermodels sehen in ihren Jeans (man beachte: mit Bootcut!) und kleinen Lederjacken wie Wiedergänger von Serge Gainsbourg oder im aufgeknöpften roten Hemd wie von John Travolta aus. Fanboy in der ersten Reihe: LVMH-Chef Bernard Arnault, der das Unternehmen Céline mit der im Jänner gestarteten Männerlinie größer machen will. (red, 24.6.2019)

Weiterlesen:

Männermode: Inspiriert von "Star Wars" bis The Prodigy