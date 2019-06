Spieler wütend: Bei "NBA 2K19" gibt es nicht überspringbare Werbung

Einmal stündlich wird Usern Reklame eingeblendet, die angeschaut werden muss

Beim Vollpreistitel NBA 2K19 werden regelmäßig nicht überspringbare Werbungen angezeigt. Konkret findet sich in der Pre-Game-Show vor jedem Basketballspiel eine Reklame, die bis zu eine Minute lang ist, also die Ladezeit deutlich übertrifft. Wie 4players berichtet, soll die Werbeeinblendung noch dazu kaum Relevanz für den deutschen Markt haben – beworben wurde beispielsweise eine Show, die in den USA startet.

nba 2k

Kein Einzelfall

Laut Comicbook ist dies nicht das erste Mal, dass Werbung in NBA 2K19 gezeigt wird. Beworben wurden damals Converse und andere Produkte. Auch hier konnte der Spieler die Reklame nicht überspringen. NBA 2K19 erschien im September 2018 und ist für rund 25 Euro zu haben. Anfangs zahlte man noch 59,99 Euro. Ob Publisher 2K auch bei der nächsten Ausgabe der Sportsimulation Werbung integriert, wird sich weisen.

Protest gegen Reklame

Auf Reddit und Twitter haben sich bereits etliche User gefunden, die gegen die Reklame protestieren. Werbung in kostenlosen Spielen ist generell nicht ungewöhnlich, in Vollpreistiteln ist dies allerdings schon sehr außergewöhnlich. Für Publisher 2K ist das Basketballspiel eine Cashcow, das Millionen in die Kassen des Konzerns spült. Im Jänner wurde mit der NBA ein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen: Dieser soll sieben Jahre lang andauern. 1,1 Milliarden Dollar ließ sich das Unternehmen die Vereinbarung kosten. (red, 24.6.2019)