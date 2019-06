Deutschland ohne Gegentor im WM-Viertelfinale

DFB-Frauen ohne Probleme zum Sieg über Nigeria

Grenoble – Die deutschen Fußball-Frauen haben durch einen 3:0-(2:0)-Sieg gegen Nigeria das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich erreicht. Alexandra Popp (20.), Sara Däbritz per Elfer (27.) und Lea Schüller (82.) trafen am Samstag in Grenoble gegen die Afrikanerinnen und sorgten dafür, dass die DFB-Auswahl in allen bisherigen WM-Endrunden zumindest in den Top Acht steht.

Deutschland, das im Lauf des Turniers noch kein Gegentor erhalten hat, trifft nun im Viertelfinale am kommenden Samstag in Rennes auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Kanada, der am Montag in Paris ermittelt wird. Später am Samstag (21.00 Uhr) stand noch das Duell zwischen Norwegen und Australien am Programm.

Bei den ersten beiden Treffern gegen Nigeria konsultierte die Schiedsrichterin die Videobilder: Beim 1:0 nach einem Eckball gab es eine fragwürdige Abseitsstellung (passives Abseits) einer Deutschen, das 2:0 fiel mittels umstrittenem Foulelfer. (APA, 22.6.2019)