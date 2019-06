Sobotka will Nationalratspräsident bleiben

"In meiner bisherigen politischen Laufbahn die schönste Aufgabe" – Kritik an der Entsendung des FPÖ-Abg. Graf in die Kuratoriumssitzung des Nationalfonds

Wien – Wolfgang Sobotka (ÖVP) will auch nach der Nationalratswahl im Herbst das Amt des Nationalratspräsidenten ausüben. Es sei dies die "schönste Aufgabe" in seiner bisherigen politischen Laufbahn, sagte Sobotka der Tageszeitung "Österreich" (Samstag-Ausgabe). Zunächst sei aber der Wähler am Wort.

"Provokation"

Kritik übte er an der Entsendung des FPÖ-Abg. Martin Graf in die Kuratoriumssitzung des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus. Denn eine Nominierung von Personen, "die von wichtigen Institutionen als Provokation empfunden wird", konterkariere das Ziel und gefährde die gemeinsame Arbeit für die Opfer des Nationalsozialismus. (APA, 22.6.2019)