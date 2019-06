Polnische Stadt war einziger Bewerber

Minsk/Krakau – Krakau und die Region Kleinpolen richten in vier Jahren die dritten Europaspiele aus. Das gaben die Europäischen Olympischen Komitees am Samstag in Minsk per Twitter-Mitteilung bekannt. Krakau folgt damit auf Baku 2015 und die weißrussische Hauptstadt, wo die zweite Auflage noch bis Sonntag, 30. Juni, stattfindet. Außer den Polen gab es keinen weiteren Bewerber für 2023. (APA, 22.6.2019)