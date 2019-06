ÖVP will von SPÖ und FPÖ ebenfalls Offenlegung

Türkiser Generalsekretär Nehammer: Rot und Blau sollten es der ÖVP "gleich tun" und Wahlkampffinanzierung wie Spender offen legen

Wien – ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer fordert SPÖ und FPÖ auf, ihre Wahlkampffinanzierung und Spender ebenfalls offenzulegen. Beide Parteien sollten es der ÖVP "gleichtun", findet Nehammer. Die Volkspartei hat am Freitag die Spenden aus dem Jahr 2017 offengelegt, nachdem bekannt geworden war, dass die IGO-Gruppe des Tirolers Klaus Ortner im Wahljahr über 430.000 Euro gespendet hatte – in Tranchen gestückelt, um die sofortige Meldepflicht an den Rechnungshof zu umgehen.

Die ÖVP fühlt sich dennoch in der Lage, in die Offensive zu gehen: "Immer noch gibt es einige unbeantwortete Fragen zu den Angaben der SPÖ bezüglich ihrer Wahlkampfkosten", spielt Nehammer den Ball weiter. "Unabhängige Analysen haben schon vor Monaten gezeigt, dass die von der SPÖ genannten 7,4 Millionen mehr als unglaubwürdig sind." Türkise Schlussfolgerung: Die SPÖ soll vor ihrer eigenen Tür kehren, "statt laufend Nebelgranaten zu werfen". Nehammer fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf offenzulegen, welche Wahlkampfausgaben über Vereine in der SPÖ erfolgten.

Ballabgabe an Rot und Blau

Einmal mehr wirft er den SPÖ-Gewerkschaftern (FSG) und dem roten Pensionistenverband im Zusammenhang mit dem Parteiengesetz "Umgehungskonstruktionen" vor. "Beide Organisationen haben jedoch im Jahr 2017 große Veranstaltungen für die SPÖ organisiert", sagt Nehammer.

Von den Freiheitlichen verlangt der ÖVP-Generalsekretär, dass diese "unabhängige Experten in ihre Vereine lassen" – im "besten Fall" Experten des Rechnungshofes. Die FPÖ soll offenlegen, "ob die Ibiza-Vereine 2017 Aktivitäten gesetzt haben, und, wie Strache behauptete, Spenden von 500.000 bis 1,5 Millionen Euro erhalten haben". Bekanntlich habe die FPÖ 2016 einen "sehr teuren Präsidentschaftswahlkampf" zu führen gehabt, ruft Nehammer in Erinnerung. (APA, red, 22.6.2019)