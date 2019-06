Copa-Titelverteidiger Chile im Viertelfinale

Sanchez schießt Siegtreffer bei 2:1 gegen Ecuador

Salvador – Titelverteidiger Chile steht an der Copa America nach einem 2:1-Sieg über Ecuador schon nach zwei Spielen als Viertelfinalist fest. Vor lediglich 14.727 Zuschauern im brasilianischen WM-Stadion Fonte Nova in Salvador erzielte Manchester-United-Stürmer Alexis Sanchez den Siegtreffer zum 2:1 (51.).

Mit sechs Punkten führt Chile als Viertelfinalist nun die Rangliste der Gruppe C an. Ecuador ist nach zwei Niederlagen noch immer punktlos. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Chile am Montag in Rio de Janeiro auf Rekordsieger Uruguay. Ecuador spielt zeitgleich in Belo Horizonte gegen Japan. (APA/sda, 22.6.2019)