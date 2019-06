Thiem bestreitet vor Wimbledon Exhibition-Event in Hurlingham

Wie auch Nadal – Thiem-Gegner am Freitag Nick Kyrgios

London – Der Weltranglistenvierte Dominic Thiem wird nächste Woche beim Exhibition-Turnier "Aspall Tennis Classic" in Hurlingham aufschlagen und sich so intensiv auf den Rasen-Grand-Slam von Wimbledon vorbereiten. Der French-Open-Finalist bestreitet wie auch u.a. Paris-Triumphator Rafael Nadal kein offizielles ATP-Turnier vor dem Klassiker in London, beide jedoch die Exhibition.

Thiem trifft am Freitag auf den Australier Nick Kyrgios. "Ich freue mich sehr, dass ich heuer beim Aspall Tennis Classic spiele. Es ist das erste Mal für mich, ich freue mich, dass ich vor Wimbledon noch auf Gras komme. Das schaut nach einem schönen Event aus", sagte Thiem. Auch Kevin Anderson (RSA), Kei Nishikori (JPN), Marin Cilic (CRO), Lucas Pouille (FRA), Felix Auger-Aliassime (CAN) und Marcos Baghdatis (CYP) stehen auf der Teilnehmerliste. (APA; 21.6.2019)