Tocotronic und Mikl-Leitner live: Die TV-Tipps für Sonntag, 23. Juni

Donauinselfest, Pressestunde und der Auftakt zu acht österreichischen "Tatort"-Folgen als Sommer-Reprise

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Johanna Mikl-Leitner Niederösterreichs Landeshauptfrau übernimmt am 1. Juli den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Zur Länderpolitik, zum Wahlkampf und zur Unterstützung für Sebastian Kurz befragen die ÖVP-Landeschefin c(Kronen Zeitung) und Ulla Kramar-Schmid (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Typisch Frau! Wirklich? Die Sendung wirft einen weiblichen Blick auf die Kunst. Die ukrainischen Musikerinnen Dakh Daughters zeigen ihre Stadt Kiew. Und: Hidschab-Punk oder islamisches Manifest? Die Frankfurter Ausstellung Contemporary Muslim Fashions sorgt für reichlich Gesprächsstoff.

Bis 17.30, Arte

19.30 LIVE

Wiener Donauinselfest Auch am Sonntag überträgt ORF 3 vom Wiener Donauinselfest und zeigt die Auftritte von King & Potter, Scheibsta und die Buben, Alice Merton, Alvaro Soler, Revolverheld, Tocotronic, Felix Jaehn. Bis 2.05, ORF 3

foto: imago Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow und seine Mannen treten ab ca. 22.40 Uhr beim Wiener Donauinselfest auf, ORF 3 überträgt live ab 19.30 Uhr.

20.15 DOKUMENTATION

Der menschliche Körper: Überleben (2/3) Die Mediziner Chris und Xand van Tulleken zeigen die Reflexe unseres Körpers, die uns vor Gefahren bewahren, und erzählen über die Mechanismen, die unsere Körper nutzen, um Schäden zu reparieren.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 KRIMI

Tatort: Kinderwunsch Die Krimireihe macht Sommerpause, die nächste Neuproduktion gibt es wieder Ende August / Anfang September. Der ORF zeigt derweil alte Tatort-Fälle aus Österreich. In Kinderwunsch aus dem Jahr 2008 wird eine Journalistin tot aus der Donau gefischt. Sie war bösen Machenschaften auf der Spur: Die Klinik Invitral hat bei künstlicher Befruchtung verdächtig hohe Erfolgsquoten, die ARD zeigt ebenfalls eine Tatort-Wiederholung: Borowski und das dunkle Netz von 2016. Bis 21.50, ORF 2, Das Erste

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Ansagen, Anbiedern, Anpatzen – Was erwartet uns im Wahlkampf? Bei Claudia Reiterer diskutieren drei Monate vor der Nationalratswahl die PR-Berater und Wahlkampfstrategen Wolfgang Rosam, Stefan A. Sengl, Stefan Petzner und die Wahlkampfmanager Nikola Donig (Neos), Herta Emmer (Jetzt) und Thiemo Fiesel (Grüne). Über Wahlkampfthemen, Inszenierungen, Parteienfinanzierung und Großspender. Bis 23.05, ORF 2

22.15 DOKUMENTATION

I Am Not Your Negro Raoul Pecks Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015 rekonstruiert das unvollendete letzte Buch des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin: eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den USA, erzählt mit den Worten Baldwins am Beispiel von Martin Luther King Jr., Medgar Evers (Mitglied der Bürgerrechtsorganisation NAACP) und Malcolm X, die alle drei ermordet wurden. Bis 23.45, Arte

(Astrid Ebenführer, 23.6.2019)