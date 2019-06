Buchhändlerin über Lehrlinge: "Möchte niemandem das Grüßen beibringen"

Hartlieb: Stimmt, und das ist so schade! Denn Bücher erklären die Welt in guten Geschichten. Warum nützen Politiker das nicht? Ich würde ihnen gern Bücher empfehlen. Nach dem Strache-Video haben wir übrigens ein Ibiza-Schaufenster gestaltet: mit Reiseführern, Büchern über Alkoholismus und Trunkenheit, dem Comicstrip Basti & Bumsti, einer Biografie über Sebastian Kurz.

Hartlieb: Ich tu das ja freiwillig, Ausbeutung sehe ich da nicht. In den ersten drei Jahren vielleicht: Da haben wir so viel gearbeitet, dass ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie wir das überlebt haben. Aber jetzt können wir uns Angestellte leisten, haben eine effiziente Arbeitsaufteilung, sind sehr professionell geworden. Und wenn ich zu meiner Schicht um zehn Minuten zu spät komme, kriege ich eine auf den Deckel.

STANDARD: Seit März vermieten Sie das Geschäft am Abend, Sie veranstalten Speeddating, Lesekreise. Alles, um an Kunden zu kommen?

Hartlieb: Diese Steuerschlupflöcher der großen Konzerne stellen ein riesiges Ungleichgewicht dar, aber das trifft ja fast alle. Was mich so anstrengt, seit ich Unternehmerin bin, ist dieser Fluch des Wachstums. Wir wollen gar nicht mehr Geld verdienen, aber wir können uns dem nicht widersetzen. Wir müssen jedes Jahr mehr umsetzen, nur um die höheren Transport-, Miet-, Personal- und Lohnnebenkosten bezahlen zu können. Und was mir zu schaffen macht, sind die Löcher, die es wegen der Umsatzentwicklung im Buchhandel jeden Sommer gibt: Da wissen wir nicht mehr, wie wir die Miete zahlen sollen, da haben wir kein Geld mehr. Früher habe ich mich geschämt, heute weiß ich, dass es allen Buchhändlern so geht. Aber ich mache ich mir keine Sorgen mehr: Wir haben Freunde, die uns wortlos Überbrückungsgeld überweisen, und im Dezember zahlen wir's zurück. Das Weihnachtsgeschäft bringt uns ja ein Viertel des Gesamtumsatzes.

Hartlieb: Wir gaukeln den Leuten quasi vor, dass wir Buchhandlung machen wie vor hundert Jahren. Im Hintergrund sind wir ein sehr moderner, hocheffizienter Betrieb, fünf Prozent unseres Umsatzes machen wir mit dem Webshop. Wir verschicken portofrei in ganz Österreich – und ja, das müssen wir tun. Uns ist lieber, wir verdienen an den Büchern, die wir nach Gramatneusiedl liefern noch weniger, als dass die Kunden sie bei Amazon bestellen.

Hartlieb: Ja, wir sind jetzt auch eine relativ berühmte Buchhandlung, unsere Kunden nennen uns "die Hartliebs". Das war unser Ziel und zaubert uns immer noch ein Lächeln ins Gesicht. Wir sind aber nicht nur eine Grätzel-, sondern auch eine Literaturbuchhandlung, und es funktioniert beides: Manche Leute kommen von weiter her, weil sie wissen, dass wir mehr als nur die Bücher von der Stange verkaufen. Gleichzeitig sind wir Nahversorger, also: Uns ist nichts zu blöd. Wir verkaufen die mathematischen Formelsammlungen genauso wie die Lösungshefte. Ich kann ja nicht von meinen Kunden verlangen, dass sie den neuesten gebundenen Daniel Kehlmann bei mir kaufen und für die Lösungshefte in die Stadt fahren müssen.

Hartlieb: Wir wollen Leute, die schon ein bisschen gelebt haben, Noten und Schulabschlüsse sind mir egal. Vielleicht ist es ein Vorurteil, aber: Ich will niemandem beibringen, wie man die Tür aufhält, grüßt, Bitte und Danke sagt. Das müssen meine Lehrlinge schon können, denn es gibt genug anderes, das wir ihnen im Buchhandel beibringen müssen. Man muss nicht nur viel über Bücher wissen, sondern es braucht auch unglaublich hohe soziale Kompetenz in unserer Branche. Wir sind ja eine Grätzelbuchhandlung. Als solche kennen wir unsere Kunden, und da geht's auch darum zu fragen, wie's der alten Mutter und dem kranken Hund geht.

ZUR PERSON

Petra Hartlieb (51) führt mit ihrem Mann zwei Buchhandlungen in Wien. Sie wuchs in Oberösterreich auf, studierte Psychologie und Geschichte, bevor sie für Verlage in Wien und Hamburg arbeitete und Literaturkritikerin wurde. Ab 2011 schrieb sie mit dem deutschen Autor Claus-Ulrich Bielefeld Krimis, 2014 den Bestseller "Meine wundervolle Buchhandlung". Drei Romane folgten. Die zweifache Mutter gehört heuer der Jury für den Deutschen Buchpreis an.

ZUM UNTERNEHMEN



Hartliebs Bücher gehört seit 2004 Petra und Oliver Hartlieb, sie haben die alteingesessene Buchhandlung Stropek in der Wiener Währinger Straße übernommen. Auf 60 Quadratmetern werden an die 14.000 Bücher angeboten, zudem gibt es "Einschließabende", an denen bis zu fünf Leute bei Speis und Trank schmökern können. Hartliebs Buchhandlung in Wien 9 ist auf französische und italienische Literatur spezialisiert – und veranstaltet Speeddating, Leserunden, Harry-Potter-Abende.