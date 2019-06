Weltbeste Werbespots des Jahres erklären den Wert des Journalismus

"Die Wahrheit ist es wert": Kampagne für "New York Times" über Furchtlosigkeit, Mut, Hartnäckigkeit von Droga5 gewann Grand Prix in der Königsdisziplin Werbefilm

Cannes – "The Truth is Worth it": Die weltbesten Werbespots des Jahres erklären den Wert des Journalismus. Der Grand Prix in der traditionellen Königsdisziplin des Werbefestivals von Cannes, dem Werbefilm, ging Freitagabend an die Kampagne von Droga5 für die "New York Times", die so eindrücklich für Abos wirbt.

Die fünf Spots illustrieren in schnellen Bildern den langen Weg zur veröffentlichten Story, etwa zu den "IS-Files – wenn Terroristen das Rathaus führen":

the new york times "Furchtlosigkeit": Einer von fünf Grand-Prix-Spots für die "New York Times" über den Wert des Journalismus – über Recherchen über den "Islamischen Staat".

the new york times "Präzision" – Recherchen über die Steuertricks von Donald Trumps Familie in den 1990er-Jahren. Das STANDARD-Interview mit einem der Aufdecker dieser Story, Pulitzerpreisträger David Barstow, finden Sie hier.

the new york times "Beharrlichkeit" – Recherchen über von ihren Eltern getrennte Flüchtlingskinder.

the new york times "Entschlossenheit" – Recherchen, was tatsächlich den Rohynga in Myanmar passierte, jenseits der offiziellen Darstellungen von Myanmar.

the new york times "Mut" – Recherchen, wie Mexikos Regierung Spionagesoftware gegen Kritiker und Journalisten einsetzte.

Bronze für Österreich mit Igel Henry

Mit den Preisverleihungen am Freitagabend endete das diesjährige Weltwerbefestival in Cannes. Österreich schaffte einen Löwen in Bronze – Jung von Matt / Donau mit Henry in der Weihnachtskampagne der Erste Bank in der Kategorie Film Craft.

Sieben Löwen in Gold, Silber und Bronze holte die Superbowl-Kampagne für "Expensify Th!$" mit Rapper 2 Chainz und Schauspieler Adam Scott im ersten steuerlich absetzbaren Musikvideo für die App, die Ausgabenmanagement und Buchhaltung erleichtern soll. Die Wiener Technologieagentur Wild war an der Kampagne beteiligt, eingereicht hat sie die New Yorker Agentur John & Hannes. (red, 22.6.2019)