Morgen-Update für Samstag, 22.6.:

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Service] Weniger Job, mehr Familie – Väter in Karenz: "Es ist so einfach, der Held des Alltags zu sein"

Immobilien: Eine Parifizierung (Nutzwertgutachten) regelt die Eigentumsverhältnisse einer Liegenschaft. Wozu es benötigt wird, wer eine Parifizierung erstellen darf und was ein Gutachten kostet

[Wetter] Der Samstag zeigt sich von seiner unbeständigen Seite. Von der Früh weg gehen immer wieder Schauer und Gewitter nieder, die besonders am Nachmittag kräftig ausfallen können.

Die Sonne zeigt sich meist nur zwischendurch, etwas häufiger kann sie im Pongau und im Oberen Murtal zum Vorschein kommen. Der Wind weht teils lebhaft aus Ost. Mit 19 bis 27 Grad ist es vorübergehend nur mäßig warm, aber teils schwül.

[Zum Tag] Wegen der Verteidigung des heliozentrischen Weltbilds des Kopernikus kommt es am 22. Juni 1633 in Rom zum Schauprozess gegen Galileo Galilei. Damit so etwas nicht wieder passiert, schaut mal in unserem Wissenschafts-Channel vorbei