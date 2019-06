Wenn Kindern ein Haifischgebiss wächst

Wachsen hinter der vorderen Milchzahnreihe die bleibenden Zähne heraus, ist das kein Grund zur Panik, sagt Zahnarzt Lukas Breitfuß

"Herr Doktor, meinem Kind wächst hinter den vorderen Milchzähnen noch ein weiterer Zahn. Wie bei einem Haifisch." Solche Sätze hört der Salzburger Zahnarzt Lukas Breitfuß relativ häufig von besorgten Müttern oder Vätern.

"Das Phänomen ist nicht selten und beschränkt sich meist auf die vorderen Frontzähne im Unterkiefer. Rund 35 Prozent der Kinder sind davon betroffen", sagt Breitfuß. Grund zur Sorge gibt es dem Zahnarzt zufolge nicht. Fällt der Milchzahn aus, schiebt sich der neue, bleibende Zahn durch das Wachsen des Kiefers und den Zungendruck üblicherweise von selbst in die richtige Position.

Doch warum wächst der neue Schneidezahn überhaupt in der hinteren Reihe? "Der Zahn sucht sich immer den einfachsten Weg, bei den Schneidezähnen ist dieser häufig nicht dort, wo die Milchzähne sitzen", erläutert Breitfuß.

Kurz und schmerzlos

Die Reihenfolge, in der die Michzähne ersetzt werden, folgt einem genau festgelegten Plan. Zuerst treten die Backenzähne hervor, ab dem sechsten Lebensjahr folgen die mittleren, danach die seitlichen Schneidezähne. Der Zeitpunkt, ab wann die ersten Milchzähne zu wackeln beginnen, ist genetisch bestimmt. Wenn es so weit ist, wird die Zahnwurzel des Milchzahns durch verschiedene Zellen, die sogenannten Odontoklasten und Osteoklasten, abgebaut. Am Milchzahngewebe und an der Wurzelhaut laben sich Fresszellen. So wird Platz für die bleibenden Zähne geschaffen.

Selten kommt es vor, dass der Milchzahn nicht oder nur wenig wackelt, obwohl sich der bleibende Zahn dahinter schon fast vollständig aus dem Kiefer geschoben hat. "In solchen Fällen muss der Milchzahn gezogen werden", sagt Breitfuß. Wichtig sei dabei, dass man behutsam vorgeht. "Meist ist dieser Eingriff die erste zahnmedizinische Behandlung für ein Kind. Diese sollte keinesfalls schmerzhaft sein oder Angst auslösen. Wenn es möglich ist gebe ich keine Spritze, sondern arbeite mit einer Oberflächenanästhesie. Das Kind spürt nichts und der Zahn kann rasch entfernt werden." (gueb, 24.6.2019)