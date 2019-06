"Dummes Hurenkind": Felix Baumgartner beschimpft Böhmermann

Der Stratosphärenspringer bezeichnet zudem Jan Böhmermanns Vater als "Pädophilen" und teilt weitere Beleidigungen aus

Die Bekanntheit des deutschen Satirikers Jan Böhmermann dürfte spätestens seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos auch in Österreich einen neuen Höhepunkt erreicht haben, wusste er doch im Vorfeld darüber Bescheid. Bei Sympathisanten der FPÖ dürfte ihn das jedoch zu einem Feindbild gemacht haben – so auch bei dem Stratosphärenspringer Felix Baumgartner, der auf seiner Facebook-Seite in der Vergangenheit immer wieder Lob an freiheitliche Politiker verteilt hat.

Vater pädophil, Eltern "Geschwister"

Nun hat Baumgartner auf Facebook einen Beitrag verfasst, in dem er Böhmermann grob beschimpft. Sein Beitrag beginnt mit der Frage: "Jan Böhmermann, dummes Hurenkind oder genialer Satiriker?" Dabei wolle er Kritik daran üben, dass Beleidigungen unter dem Deckmantel der Satire veröffentlicht werden würden. Mit dem Hinweis, dass es sich lediglich um Satire handle, teilt Baumgartner zahlreiche Beleidigungen aus: Er stellt in den Raum, dass Böhmermanns Eltern Geschwister waren; kritisiert dessen Mutter, weil sie ihn nicht abgetrieben habe; bezeichnet dessen Vater als "Pädophilen", der aufgrund seines Berufs als Polizist nicht verurteilt worden sei; und so weiter.

"Leider passierte nicht wirklich was"

Die Tatsache, dass Böhmermann aufgrund eines Schmähgedichts gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zeitweise im Visier der rechtsextremen Rockergruppe Osmanen Germania stand, kommentiert Baumgartner mit: "Leider passierte nicht wirklich was. Na ja, vielleicht rufe ich die Jungs ja noch mal an, um sie zu überreden."

Baumgartner beendet seinen Beitrag damit, dass Böhmermann aufgrund eines ORF-Auftritts, in dem er Österreicher als "acht Millionen Debile" bezeichnete, geklagt wurde. Böhmermann hatte daraufhin angekündigt, "ganz Österreich" zu klagen. Das habe ihn wieder ins Gespräch gebracht. "Man kann auch als Studienabbrecher erfolgreich sein", schrieb Baumgartner.

Der Beitrag wurde auch – in längerer Fassung – auf der rechtsextremen Plattform "Alles roger" veröffentlicht. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes stuft das Magazin als "tendenziell antisemitisch" ein. Dort schreibt Baumgartner regelmäßig eine Kolumne, in der er zuvor etwa die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisierte.

Schon mehrfach aufgefallen

Baumgartners Postings haben in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung gesorgt. 2017 etwa attackierte er die Puls-4-Infochefin Corinna Milborn, weil sie wiederum die Kleidungsmarke Palmers aufgrund eines sexistischen Werbesujets kritisiert hatte. Zudem gibt er immer wieder seine politische Meinung kund. So lobt der Stratosphärenspringer FPÖ-Politiker, übt Kritik an der SPÖ, der Liste Pilz und den Medien. Auch scherzte er öffentlich über ein Magenband für den "Österreich"-Verleger Wolfgang Fellner. Zudem wetterte er zuletzt gegen den Klimawandel und E-Autos. Später verlinkte er auf ein Interview einer Sendung des russischen Fernsehsenders Russia Today mit dem deutschen AfD-Bundestagsabgeordneten und Klimawandelleugner Michael Limburg. Dieser erklärt, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei – Baumgartner bezeichnete den Beitrag als "aufschlussreiches Video". (muz, 21.6.2019)