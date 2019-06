Ariane-5 bringt zwei Satelliten in den Orbit

Bis zum Jahresende soll es in Kourou noch eine ganze Reihe von Starts geben

Kourou – Eine Rakete vom Typ Ariane 5 hat zwei Telekomsatelliten in den Orbit gebracht. Die derzeit leistungsstärkste europäische Trägerrakete hob am spätem Donnerstagabend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Die beiden Satelliten an Bord waren der T-16 für AT&T und EUTELSAT 7C für Eutelsat.

Seit 1996 haben Raketen dieses Typs schon 104 Starts absolviert, für heuer war es der zweite. Der Chef von Arianespace, Stéphane Israël, hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass 2019 bis zu einem Dutzend Raketen der Modelle Ariane 5, Vega und Sojus von Kourou aus abheben sollen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 11 Raketen gestartet, die zusammen 21 Satelliten ins All brachten. (APA, red, 21. 6. 2019)