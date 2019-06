Vorsorgeuntersuchung, die erweiterte Version

Seit meiner Ankunft in der Praxis waren fast zwei Stunden vergangen. Was für ein Rundum-Paket, dieser Gesundheits-Check! Für mich ist klar, nächstes Jahr komme ich wieder, zur Vorsorgeuntersuchung, "extended version". (Bernadette Redl, 23.6.2019)

Als wir fertig waren, meinte der Arzt zu mir, gleich gehe es im Nebenzimmer mit dem Belastungs-EKG weiter. Ich konnte gar nicht glauben, was ich da hörte! "Und das gehört alles noch zur Vorsorgeuntersuchung?", fragte ich ungläubig die Mitarbeiterin, die mir die Elektroden anlegte. Gut, so ein Belastungs-EGK wollte ich immer schon einmal machen, nur hätte ich es vorher gerne gewusst. Als ich abgehetzt vom Ergometer stieg, war klar: Vor der Arbeit muss ich nach Hause duschen.

Doch beim Internisten war alles anders. Es begann mit einem EKG auf der Liege. Gut, das machen die hier immer, dachte ich mir. Doch das war längst nicht alles. Als der Arzt kam, warf er erstmal das Ultraschallgerät an, untersuchte meine Bauchorgane und zeigte mir auf dem Bildschirm, was es da zu sehen gab. Guten Morgen, Leber, Milz und Herz! Noch nie zuvor hatten wir – meine Organe und ich – uns von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ein echtes Highlight!

Zu meiner Überraschung verkündete die Sprechstundenhilfe beim Internisten, ich müsse dafür nicht noch extra zur Hausärztin. Den jährlichen Gesundheits-Check können sie auch gleich hier machen und zwar jetzt auf der Stelle. Ich war zwar auf dem Weg ins Büro, wusste aber aus den Vorjahren bei der Hausärztin – die Vorsorgeuntersuchung geht schnell: Blutabnahme, in einen Becher pieseln, ein paar Fragen beantworten und sich von der Ärztin mit dem Stethoskop abhören lassen. Eine Sache von 15 Minuten. Also stimmte ich zu.

Dass man mehr bekommt als erwartet, passiert in unserem Gesundheitssystem nicht gerade täglich. Und doch war's unlängst beim Internisten genau so. Bei der halbjährlichen Kontrolle (Eisenwert, Schilddrüsenhormon) dachte ich mir: Wenn schon Blut abgezapft wird, könnte man doch damit auch gleich eine Vorsorgeuntersuchung machen. Die wird schließlich einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt und gibt dann doch irgendwie ein gutes Gefühl.

Blog: Gesunde Geschichten

Auch wir Gesundheitsredakteure des STANDARD sind immer wieder einmal krank. Und wir würden gern gesünder, fitter und krankheitspräventiver leben. Was wir für unser eigenes Wohlbefinden ausprobieren, was wir im Dschungel unseres Gesundheitssystems alles erleben und was wir tun, wenn es uns selbst dreckig geht, beschreiben wir hier – als Otto Normalverbraucher sozusagen. Und Achtung: Misery loves company – wir freuen uns über Tipps, Tricks und Resonanz.

Weitere Informationen:

Jährlicher Gesundheits-Check

Weiterlesen:

Nach der Vorsorge: "Eine Kardinalschnitte, bitte!"

Ängstliche Menschen gehen eher zur Krebsvorsorge

Meine schönen Organe

Weitere Erfahrungsberichte der Redaktion