Demonstranten versuchen Georgiens Parlament zu stürmen

Russischer Abgeordneter hielt Rede vom Sitz des Parlamentspräsidenten

Tiflis – Tausende Demonstranten haben am Donnerstag versucht, das Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis zu stürmen. Einsatzkräfte der Polizei drängten die rund 10.000 Menschen zurück, zahlreiche Demonstranten versuchten aber weiterhin, in das Gebäude zu gelangen.

Auslöser der Unruhen war eine Ansprache eines russischen Abgeordneten vom Sitz des Parlamentspräsidenten aus während einer internationalen Veranstaltung. (red, APA, AFP, 20.6.2019)