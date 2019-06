Konrad bei Tour de Suisse Gesamt-Dritter

Bernal holte sich mit Etappensieg auf erster Bergetappe die Gesamtführung

Flumserberg – Egan Bernal hat sich in der ersten Bergetappe der 83. Tour de Suisse vom Slowaken Peter Sagan das Trikot des Führenden geholt. Der Kolumbianer distanzierte am Donnerstag alle Gegner, die ihm im Kampf um den Gesamtsieg gefährlich werden können. Er liegt nun 12 Sekunden vor dem Australier Rohan Dennis und 29 vor Patrick Konrad, der Zehnter wurde. Der Sieg ging an den Niederländer Antwan Tolhoek.

Konrad hatte als Zehnter 46 Sekunden Rückstand, das bedeutet eine Verbesserung in der Gesamtwertung um vier Ränge auf drei. Ihm fehlen nun 29 Sekunden auf Bernal und 17 auf Dennis. "Das war ein erster richtiger Test für mich nach einer langen Trainingsphase. Die Etappe war sehr kurz, daher aber auch sehr schnell von Beginn an. Ich habe mich gut gefühlt, bis zum letzten Kilometer sogar sehr gut. Dann hatte ich etwas zu kämpfen", sagte Konrad. "Bei der Attacke von Bernal konnte niemand reagieren, ich bin meinen Rhythmus gefahren und konnte die anderen Klassementfahrer auf Distanz halten."

Tolhoek rettete im Schlussaufstieg zum Ziel nach Flumserberg nach gesamt 120,2 km 17 Sekunden auf Bernal, der 25-Jährige aus dem Team Jumbo-Visma errang seinen ersten Sieg als Profi. Bereits in der Anfangsphase hatte sich eine ursprünglich 25 Mann umfassende Fluchtgruppe gebildet, mit gut zwei Minuten Vorsprung gingen die Ausreißer in die abschließende 8,5 km lange Steigung nach Flumserberg. (APA, 20.6.2019)

Ergebnisse – 6. Etappe am Donnerstag (Einsiedeln nach Flumserberg, 120,2 km): 1. Antwan Tolhoek (NED) Jumbo-Visma 2:43:34 Stunden – 2. Egan Bernal (COL) Ineos +17 Sekunden – 3. Francois Bidard (FRA) AG2R La Mondiale 24 – 4. Jan Hirt (CZE) Astana 29 – 5. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain Merida 31 – 6. Patrick Bevin (NZL) CCC 38. Weiter: 10. Patrick Konrad (AUT) Bora 46 – 102. Michael Gogl (AUT) Trek 11:36 – 109. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 13:02 Min.

Gesamtwertung: 1. Bernal 18:40:18 Stunden – 2. Rohan Dennis (AUS) Bahrain +12 – 3. Konrad 29 – 4. Hirt 35 – 5. Tiesj Benoot (BEL) Lotto 35. Weiter: 87. Pöstlberger 23:29 Min. – 100. Gogl 27:21