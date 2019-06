Historischer Kalender – 21. Juni

524 – Die Burgunder besiegen in der Schlacht von Vezeronce die Franken.

1339 – In der Schlacht bei Laupen siegen die Berner mit Hilfe der Waldstätte über Freiburg und den burgundischen Adel.

1919 – Die in der Bucht von Scapa Flow internierte deutsche Kriegsflotte wird auf Befehl des Konteradmirals von Reuter von den eigenen Besatzungen versenkt.

1954 – Mit der Unterzeichnung der Genfer Abkommen endet die französische Präsenz in Indochina: Vietnam wird entlang des 17. Breitengrades geteilt, die Königreiche Laos und Kambodscha werden vollständig souverän.

1999 – Die albanische Untergrundbewegung "Kosovo-Befreiungsarmee" (UCK) stimmt dem Entwaffnungsabkommen formell zu.

2004 – In der kalifornischen Mojave-Wüste erfolgt der erste Start eines privaten Weltraumfluges. Der Pilot Mike Melvill hebt an Bord von "SpaceShipOne" rund 160 km nördlich von Los Angeles zum Flug in den Orbit ab. Nach dem Flug außerhalb der Erdatmosphäre landet das Raumschiff wieder am Ausgangspunkt.

2009 – Unter dem Motto "Stark.Selbstbewusst.Entschlossen" wird im Linzer Design Center der Wechsel an der Spitze der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz vollzogen. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergibt nach zwölf Jahren den Vorsitz an Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek.

Geburtstage:

Johann Gabriel Seidl, öst. Schriftsteller (1804-1875)

William Vickrey, US-amerik. Ökonom kanad. Herkunft, NP 1996 (1914-1996)

Peter Weir, austral. Filmregisseur (1944- )

Ray Davies, brit. Musiker und Bandleader "The Kinks" (1944- )

Robert Menasse, öst. Schriftsteller (1954- )

Stephan Turnovszky, öst. kath. Theologe (1964- )

Chris Pratt, US-amer. Schauspieler (1979- )

Todestage:

Bertha Freifrau von Suttner, geb. Gräfin Kinsky, öst. Schriftstellerin/Pazifistin, Friedensnobelpreisträgerin 1905 (1843-1914)

Fritz Höger, dt. Architekt und Baumeister (1877-1949)

(APA, 21.6.2019)