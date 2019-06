Nach Drohnenabschuss durch den Iran steigt Kriegsgefahr mit den USA

Der Abschuss einer US-Drohne durch den Iran heizt die Spannungen in der Region weiter an

Taucherattacken auf Öltanker, Angriffe mit Seeminen, die Verlegung von US-Flugzeugträgern, -Bombern und tausend weiteren US-Soldatinnen und -Soldaten in die Region – sie alle galten als gefährliche Warnzeichen. Seit Donnerstag, 1.35 Uhr in der Früh sind die USA und der Iran einen Schritt weiter: Erstmals kam es zu einer direkten Konfrontation zwischen militärischen Gruppen beider Staaten. Zwar kamen keine Menschen zu Schaden, als der Iran in der Nacht eine US-Aufklärungsdrohne nahe der Straße von Hormus abschoss, aber dennoch: Der Konflikt zwischen Washington und Teheran spitzt sich noch weiter dramatisch zu.

Irans Rote Linien

Daran ließ auch die iranische Propaganda keinen Zweifel: Sie ließ General Hossein Salami, Ende April zum Chef der Revolutionsgarden aufgerückt, im TV eine feurige Liverede halten. Salami zog dabei eine rote Linie: Zwar wolle sein Land keinen Krieg, man werde sich aber verteidigen. Und wer die Grenzen des Iran verletze, der werde einer Konfrontation mit dem iranischen Militär nicht ausweichen können. Genau das wirft Teheran den USA im aktuellen Konflikt vor: Die Revolutionsgarden behaupten, die Drohne sei in den eigenen Luftraum eingedrungen. Die USA bestreiten das: Das Flugzeug vom Typ RQ-4 Global Hawk (auch MQ-4 Triton) habe sich 34 Kilometer vor Irans Küste über internationalen Gewässern befunden.

Es ist laut Washington zwar der erste Treffer, aber schon der zweite Angriff des Iran auf eine US-Drohne in den vergangenen Tagen. Vergangene Woche haben die USA Teherans Militär beschuldigt, im Golf von Oman ein unbemanntes Aufklärungsfluggerät unter Beschuss genommen zu haben. Dieses hätte dabei helfen sollen, nach den Angriffen auf zwei Öltanker Klarheit über das Ausmaß der Schäden zu gewinnen. Die beiden Schiffe, Kokura Courageous und Front Altair, waren nach Angaben der USA mit Haftminen beschädigt worden, die Kokura Courageous war sogar in Brand geraten. Die USA präsentierten später Luftvideos, auf denen angeblich zu sehen ist, wie Mitglieder der Revolutionsgarden versuchen, im Geheimen nicht explodierte Sprengladungen zu entfernen. Der Iran bestreitet diese Interpretation, die Männer hätten nur bei der Evakuierung geholfen.

Treffen in Wien geplant

Der jüngste Anstieg der Spannungen hat auch mit dem nun endgültig drohenden Ende des Atomdeals mit dem Iran zu tun. Die USA sind bereits im Mai 2018 ausgestiegen, der Iran hat sich aber – ebenso wie die anderen Vertragspartner Russland, China, Frankreich, Deutschland und die EU – bis vor kurzem an die Abmachungen gehalten, die ihm im Austausch für eine Aufhebung von Sanktionen den Bau einer Atombombe vorerst verunmöglichen sollten.

Allerdings betont Teheran in den vergangenen Wochen immer deutlicher, dass die eigene Geduld zu Ende gehe: Weil die USA neue Sanktionen erlassen hätten, könne man nun einige Vorgaben des Deals nicht mehr erfüllen – etwa den Export niedrig angereicherten Urans im Austausch für Natururan. Zugleich hat Teheran aber die Produktion niedrig angereicherten Urans auch deutlich beschleunigt. Ein am Mittwoch vereinbartes Treffen in Wien am kommenden Freitag, 28. Juni, gilt nun als letzte Chance für die Rettung des Abkommens.

Zauberlehrling Donald Trump

Gegen solche Rettungsversuche sträuben sich die US-Verbündeten in der Region. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate fordern schon lange ein Ende des Deals. Sie verdächtigt der Iran daher, die Spannungen in der Region bewusst in die Höhe zu treiben. Allerdings tragen dazu auch die Verbündeten des Iran selbst ihr Scherflein bei: Die jemenitische Huthi-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, hat in den vergangenen Tagen ihre Angriffe auf saudi-arabisches Staatsgebiet verschärft. Gegen ihren Vorstoß in die jemenitische Hauptstadt Sanaa führen saudische und emiratische Truppen seit 2015 einen blutigen Krieg. Beiden Seiten werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Fraglich ist, wohin US-Präsident Donald Trump in Sachen Iran tendiert. Er hat stets die harte Hand gegen Teheran betont und mehrere "Falken" im Konflikt mit dem Iran in sein Kabinett geholt. US-Medien berichten nun allerdings, dass Trump plözlich in Sorge sei, weil der von ihm mitgeschürte Konflikt sich nun tatsächlich zum Krieg auswachsen könnte. (Manuel Escher, 20.6.2019)