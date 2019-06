Interstellar durch die Hölle gehen: Die Fernsehtipps für Freitag, 20. Juni

Christopher Nolans "Interstellar", ZZ Top und "Mahana – eine Mahori-Saga"

20.15 SCIENCE-FICTION

Interstellar (CDN/USA/GB 2014, Christopher Nolan) Die Erde steht vor dem Untergang, mithilfe eines Wurmlochs wird ein ehemaliger Nasa-Pilot (Matthew McConaughey) auf die Suche nach einer rettenden Galaxie geschickt. Regisseur Christopher Nolan (Inception) inszeniert die Unternehmung als melodramatische Reise in die Gefühlswelt. Bis 23.45, ProSieben

20.15 FAMILIENDRAMA

Mahana – Eine Maori-Saga (Mahana, NZ 2016, Lee Tamahori) Als Schafscherer für weiße Farmer bringen es die Mahanas im Neuseeland der 1960er-Jahre zu einem gewissen Wohlstand. Ein junger Mann begehrt auf und kommt einem Geheimnis auf die Spur. Regisseur Lee Tamahori kehrte dafür nach Hollywood-Produktionen in seine Heimat zurück. Bis 21.55, Arte

21.55 MUSIKDOKU

ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas Hinter dem comicartigen Image von Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beart verbergen sich drei Blues-Aficionados reinsten Wassers. Sam Dunn spürt dem formidablen Blues-Rock-Trio in ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas mit Archivmaterial, Interviews und Animationen nach. Bis 23.25, Arte

foto: arte/tower top tours Nicht ohne seinen Hut: Gitarrist Billy Gibbons greift für ZZ Top in die Saiten. Die Doku "That Little Ol' Band from Texas" porträtiert das Trio. Arte, 21.55 Uhr.

22.25 KRIEGSFILM-KLASSIKER

Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter, USA 1978, Michael Cimino) Drei junge Stahlarbeiter (Robert De Niro, Christopher Walker und John Savage) aus Pennsylvania werden 1968 in den Vietnamkrieg geschickt. Michael Cimino erzählte ihre Geschichten samt Davor und Danach als packendes dreistündiges Epos. Bis 1.20, 3sat

23.25 MUSIKFESTIVAL

Hellfest 2018 Rund 180.000 Fans harter und lauter Klänge machen sich jedes Jahr auf den Weg zum Hellfest ins französische Dorf Clisson. Bis 0.40, Arte

0.20 KRIMI

Columbo – Geld Macht und Muskeln (Columbo – Exercise in Fatality, USA 1974, Bernard Kowalski) Der Chef eines Fitnessstudios bringt einen Mitarbeiter um, als ihm dieser bei illegalen Machenschaften auf die Schliche kommt. Peter Falk als Inspektor Columbo trumpft mit Hirnschmalz statt Muskeln auf. Bis 1.50, ORF 2