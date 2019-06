Bierlein unterstützt EU-Gipfelentwurf für Klimaneutralität bis 2050

Kanzlerin geht "ergebnisoffen" in die Beratungen

Brüssel – Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein unterstützt den EU-Gipfelentwurf, der Klimaneutralität für die Europäische Union bis 2050 festschreiben will. Bierlein sagte am Donnerstag vor dem Gipfel in Brüssel, es gebe einen ausgezeichneten und ausbalancierten Entwurf, der alle Interessen berücksichtige, "den tragen wir voll mit".

Die Kanzlerin geht "ergebnisoffen in die Beratungen hinein", wie sie sagte. Sie sei gut vorbereitet und habe vorher einen guten Austausch mit den Präsidenten des EU-Parlaments, der EU-Kommission und des Rates geführt. Bei dem Gipfel gehe es um spannende Themen wie die strategische Agenda der EU, den Finanzrahmen, das Personalpaket und den Kampf gegen den Klimawandel. (APA, 20.6.2019)