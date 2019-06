Auf Donau-Sofafahrt nach Krems

Seit vielen Jahren schon unternimmt der Wiener Künstler Josef Trattner Sofafahrten. Diesmal in die Wachau

Seit vielen Jahren schon unternimmt der Wiener Künstler Josef Trattner seine sogenannten Sofafahrten und hat in bislang 63 Städten in vielen verschiedenen Ländern unzählige Literaten und Künstlerinnen, Musiker und Architektinnen gebeten, auf seiner farbenfrohen wie markanten Sofaskulptur Platz zu nehmen, um in einem spannenden Wechselspiel zwischen privat und öffentlich u. a. Unterhaltungen zu führen, Lesungen abzuhalten oder Musik zu spielen. Das alles wurde bis dato auch via Film, Fotografien und Texten in Büchern umfassend dokumentiert.

In seinem jüngst veröffentlichten Band, den Donau-Sofafahrten (teilnehmende Literaten und Literatinnen waren Cornelia Travnicek, Thomas Raab, Ferdinand Schmatz, Barbi Markovic, Daniel Wisser et cetera), bilden wiederum Niederösterreich und die Wachau einen besonderen Schwerpunkt. Trattner wird heute, Freitag, für den italienischen Autor Paolo Rumiz in den Kremser Weinbergen seine Gesprächsskulptur aufstellen. Morgen, Samstag, um 18.00 werden in der Dominikanerkirche (Kunsthalle Krems) dann ganz besondere Gäste auf dem ziegelroten Sofa performen, die mehr als passend sind für einen Sofaauftritt. Die Wiener Band heißt von Haus aus Sofa Surfers. Na dann! Der Schauspieler Philipp Hochmair wird als Special Guest mitwirken. Wir sind mehr als gespannt! (mia, 21.6.2019)