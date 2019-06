Partyplan fürs Wochenende: Sommer in Wien, Frühling in Graz

Faithless, Yung Hurn oder Jazz Gitti: Dieses Wochenende geht eigentlich alles

Ganzes Wochenende

Auch wenn das Grazer Springfestival jedes Jahr ein Stückchen weitern in den Sommer hinein wandert, wird ihm der Namen des Frühlings erhalten bleiben. Da muss man jetzt auch nicht haarspalterisch werden. Leichtes Augenbrauenhochziehen verursacht viel eher, dass eine klassische Band wie Tocotronic dort aufspielt (Fr, 21.6), ist das Spring doch eher ein Festival für elektronische Musik im clubtauglichen Sinne. Aber wenn Rin oder RAF Camora am Novarock spielen können, ist eigentlich alles egal. Jahreszeiten, Genres, alles dasselbe.

Neben dem Spring findet man Tocotronic dieses Wochenende übrigens auch am Wiener Donauinselfest (So, 23.6). Auf der Insel gibt’s von Jazz Gitti bis Yung Hurn wirklich alles Mögliche und Unmögliche, in Graz kann man am Freitag zum Beispiel zu Techno Pionierin Monika Kruse in den Dom im Berg gehen.

Zwei Tage und Zwei Nächte lang feiert auch der Salon Magika ein Minifestival im Wiener Werk. Internationale und nationale Downtempo-Menschen lassen dort die Sommersonnenwende auf sich wirken.

Freitag, 21.6.2019

Auch magisch: Die schlaflosen Faithless spielen, angeblich zum ersten Mal in Wien, ein DJ-Set in der Grellen Forelle. Der talentierte Techno-Nachwuchs in Gestalt der Belgierin Charlotte de Witte legt hart im Horst auf. Im Fluc wird einstweilen die 100. Ausgabe der Reihe Struma+Iodine gefeiert – mit Release Shows von gefragten Experimentierern wie Jung an Tagen oder Rosa Anschütz und Dj-Sets von Misonica oder Inou Ki Endo. Eine neue housige Reihe hält im Sass Einzug, Pantone der Name. Zu Gast ist heute Domenico Rosa aus Italien.

Samstag, 22.6.2019

Ab 14.00 darf vorm Wiener Flex geravt werden. Die Merkwürdig-Crew veranstaltet dort eines ihrer Open Airs mit Djs wie Max Wanderer oder Polyxene. Zwischen 13.00 und 20.00 passiert im ohnehin schon wunderbaren Kongreßbad etwas Besonders: Neue Musik trifft auf Sonnenanbeter. Bei der Reihe Club Radiokoje werden in ausgewählten Badeanstalten in Wien Konzerte und Soundinstallationen verwirklicht. Das Line-Up im Kongerl besteht aus Elisabeth Schimana, Magnetoceptia, Benjamin Tomasi und Hui Ye.

Am Abend bringt das Team hinter Sounds of Blackness bringt selbige in den Volksgarten Pavillon. (Amira Ben Saoud, 21.6.2019)