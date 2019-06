91-Jähriger kehrte nicht in obersteirisches Seniorenheim zurück

Betagter Mann zuletzt auf Murbrücke gesehen

Stadl-Predlitz – Ein 91-jähriger Mann wird seit Mittwoch im obersteirischen Stadl an der Mur im Bezirk Murau vermisst. Der Senior war nicht zum Abendessen im Seniorenheim erschienen. Noch am Abend wurde eine Suche gestartet, doch der betagte Obersteirer tauchte nicht auf. Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt, teilte die Polizei mit.

Gegen 14.00 Uhr war aufgefallen, dass der Pensionist vom Heim wegging. 15 Minuten später wurde er noch von Passanten auf der Murbrücke gesehen. Als er zum Abendessen nicht auftauchte, alarmierte die Heimleitung die Polizei. Danach startete eine Suchaktion unter Beteiligung von Feuerwehren, der Rettungshundebrigade, der Wasserrettung und des Roten Kreuzes.

Der 91-Jährige ist 1,64 Meter groß, 59 Kilogramm schwer und war unter anderem mit einer schwarzen Weste, einer dunklen Haube, mit Hausschuhen und einem Gehstock unterwegs. (APA, 20.6.2019)