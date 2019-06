Eisenbahnbeschäftigte bekommen ab Juli 2,6 Prozent mehr Gehalt

Details zu Rahmenrecht werden noch über das Wochenende konkretisiert

Wien – Die rund 40.000 Beschäftigten der Eisenbahnbranche bekommen ab 1. Juli mehr Gehalt: Sowohl die KV- als auch die IST-Gehälter steigen um 2,6 Prozent. Auch die valorisierbaren Nebenbezüge und die Lehrlingsentschädigungen erhöhen sich um 2,6 Prozent. Darauf einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Nacht auf Donnerstag in der fünften Verhandlungsrunde.

Verbesserungen gibt es den Angaben zufolge auch im KV-Rahmenrecht. Details dazu werden von den Sozialpartnern über das Wochenende noch konkretisiert und Anfang kommender Woche bekannt gegeben, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Bahnen brauchen dringend Personal. "Heuer steht das langfristige Binden der Stammbelegschaften an die Unternehmen im Fokus", so die beiden Verhandlungsleiter Günter Blumthaler, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Eisenbahn, und Thomas Scheiber, Fachverbandsvorsitzender der Schienenbahnen in der WKÖ. (APA, 20.6.2019)