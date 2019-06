Spendenaufruf für Urlaub: Shitstorm gegen deutsches Influencer-Paar

10.000 Euro sollte für Reise mit Tandem nach Afrika gesammelt werden – 347 Euro und tausende wütende Postings gab es stattdessen

Ein deutsches Influencer-Pärchen wollte mit dem Tandem "Richtung Afrika und hoffentlich noch weiter" radeln. Da die Berühmtheit im Netz wohl nicht ganz die europäischen Grenzen überschreitet, musste Geld für Hotels her. Also starteten Catalin Onc und Elena Engelhardt einen Spendenaufruf, um ihren Urlaub zu finanzieren. 10.000 Euro war das Ziel, als Wiedergutmachung wurde den Followern auf Instagram schöne Bilder und Videos versprochen. "Gemeinsam können wir etwas ändern", betonte das urlaubsreife Pärchen.

Follower auf Influencer wütend

Der Spendenaufruf kam bei der Instagram-Gefolgschaft allerdings nicht allzu gut an. In den Kommentaren unter dem Posting finden sich etliche wütende Kommentare von Usern. "Deine Mutter muss zwei Jobs nachgehen, damit du dir diesen Trip leisten kannst – denkst du nicht, dass das ihre Psyche belastet? Es ist traurig, dass das alles kein Scherz ist, eure Selbstgefälligkeit ist lächerlich", merkte ein Nutzer etwa an. "Geht arbeiten", postete ein anderer User verärgert.

Nur 347 Euro gesammelt

Die Tandemreise nach Afrika dürfte aufgrund des geringen Spendenvorkommens nun doch nicht stattfinden. Statt den gewünschten 10.000 Euro wurden immerhin 347 Euro gesammelt. 24 Personen haben sich bislang an der Spendenaktion auf Gofundme.com beteiligt. Auch dort ärgern sich etliche Nutzer über die beiden deutschen Netzberühmtheiten. Zum Teil schlägt auch den Spendern Unverständnis gegenüber – allerdings sind die versprochenen Geldbeträge nicht zwingend. Manche User haben sich also wohl einen Scherz erlaubt.

Social-Media-Pause angekündigt

Die wütenden Kommentare im Netz haben wohl Wirkung gezeigt. Auf Instagram kündigte Catalin Onc an, dass er nun solange gehen möchte, wie weit ihn seine Füße tragen. "Kein Schlaf, kein Social Media, keine Ablenkung", postete der Influencer. 30 Tage lang soll die Reise dauern. Wohin es den Deutschen verschlägt, verriet er nicht. Die Follower des Pärchens dürfte den Spendenaufruf allerdings nicht vergessen haben. Eine Userin merkt etwa an, dass der Influencer doch einfach zu einem Bewerbungsgespräch wandern sollte. (red, 20.6.2019)