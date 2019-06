ALPINALE Kurzfilmfestival in Vorarlberg

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets

Normalpreis Abendkassa: EUR 13,–

mit Abovorteil: EUR 10,–

Spezielle Ermäßigung im VVK bei www.laendleticket.com, in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen EUR 8,– zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.

Alpinale 2019

6.–10. August 2019

Fabelhafte Kurzfilme unter Sternen in Nenzing. Der Kurzfilm erschafft in wenigen Minuten eine berührende Welt. Er erzählt seine Geschichte mit fesselnder Stimme, bewegenden Gefühlen und schwingt noch lange in den Köpfen nach. Wir lieben den Kurzfilm!

Bei der 34. ALPINALE dürfen sich die Gäste wieder auf außergewöhnlich gute Filme freuen, die nach einer intensiven Sichtung von über 1000 Filmen ausgewählt wurden.

Ramschwagplatz, 6710 Nenzing