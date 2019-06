Globaler Trend: Wohnen auf wenig Platz

Die Wohnungen schrumpfen, um die steigenden Immobilienpreise abzufedern. Auch in Wien

Wer in Paris eine Wohnung sucht, darf nicht klaustrophobisch sein. In der Stadt an der Seine werden auch Wohnungen feilgeboten, die nicht größer als zehn (!) Quadratmeter sind. Für viele sind aber sogar die unleistbar. C'est la vie.

Auch in Wien schrumpfen die Wohnungen, um die gestiegenen Immobilienpreise abzufedern. Allerdings ist das Ausgangsniveau ein anderes. Die Mindestgröße einer Wohnung liegt nach wie vor bei – für Pariser Standards "loftigen" – 30 Quadratmetern. Die meisten Wohnungen sind größer. Vom Trendbegriff "Tiny House", der Leser dieser Seiten in schöner Regelmäßigkeit in Aufruhr versetzt ("Legebatterien"), sind wir also weit entfernt.

Raumhöhen und Balkone

Besonders, wenn Architekten wissen, was sie tun. Lange Flure kann man weglassen, dafür braucht es viel Stauraum. Großzügige Raumhöhen und Balkone geben Luft zum Atmen. Gemeinschaftsküchen bieten Platz, wenn's eng wird. All das in urbaner Lage. So lässt es sich leben. (Franziska Zoidl, 21.6.2019)