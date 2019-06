Samsungs Galaxy Note 10 soll am 7. August kommen

Mit kantigerem Design und ohne Kopfhörerstecker – Drei Kameras nun horizontal angeordnet

Samsung verfolgt im Hinblick auf die eigenen Topmodelle eine Doppelstrategie: Während im Frühjahr die S-Reihe aktualisiert wird, gibt es im Spätsommer dann Nachschlag für die Note-Serie. Damit will man nicht zuletzt auch für das wichtige Weihnachtsgeschäft ein neues Gerät am Markt haben, und so frischen Wind in die eigenen Absätze bringen.

Zeitrahmen

Bald soll es wieder soweit sein: Bereits am 7. August soll das Galaxy Note 10 offiziell enthüllt werden, berichtet CNET in Berufung auf mit Samsungs Zeitplan vertraute Personen. Eine sonderliche Überraschung wäre dies aber ohnehin nicht, trifft man damit doch recht exakt jenes Zeitfenster, das man auch in den Vorjahren für die Note-Launches genutzt hat. Die Präsentation soll dabei im Rahmen einer großen Veranstaltung in New York City erfolgen, heißt es in dem Bericht. Was es dort zu sehen geben wird, verrät man noch nicht, die Gerüchteküche hat aber in den vergangenen Wochen bereits einige Hinweise geliefert.

Durchgesickert

So zeigen Renderings von Onleaks, dass Samsung auf ein kantigeres und fast rahmenloses Design setzt. Durchbrochen wird dies lediglich durch eine einzelne Frontkamera, die im Unterschied zum S10 nun mittig angebracht ist. Auf eine zweite Kamera an der Vorderseite – wie beim S10+ – verzichtet man offenbar. Angesichts dessen, dass diese ohnehin kaum eine merkliche Auswirkung auf die Bildqualität hatte, eine nachvollziehbare Entscheidung. An der Rückseite gibt es wieder drei Kameras, wobei deren Anordnung nun vertikal statt horizontal ist. Damit folgt Samsung dem Vorbild vieler anderer Hersteller.

Abschiednehmen

Das Note 10 soll es in zwei Größen geben, eines mit 6,3-Zoll-Bildschirm und eines mit einer Diagonale von 6,75 Zoll. Das größere davon soll zudem auch bereits Support für die neue Mobilfunkgeneration 5G aufweisen. Die umstrittenste Neuerung dürfte aber die Entfernung eines Features sein, mit dem Samsung in den vergangenen Jahren recht offensiv geworben hatte: Wie die meisten anderen Hersteller verzichtet künftig offenbar auch Samsung auf eine klassische Kopfhörerbuchse. (apo, 19.6.2019)