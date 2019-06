Bawag steigt bei Wiener Fintech Savity ein

Die Bank übernimmt 49 Prozent an Savity-Mutter Finventum. Der Kaufpreis wurde nicht kolportiert

Wien – Die Bawag P.S.K. steigt beim Fintech Finventum, dem Gründer der Wiener Savity Vermögensverwaltung, ein und übernimmt 49 Prozent der Anteile. Die Bawag-Tochter easybank startet eine Partnerschaft mit dem Online-Vermögensverwalter Savity, um seinen Kunden eine professioneller Vermögensverwaltung ab einem Investment von 10.000 Euro anzubieten.

Savity bietet Kunden im Vergleich zu anderen Robo-Advisory-Anbietern die Möglichkeit eine Anlageoption zu wählen, die auf ihre Werte und Bedürfnisse abgestimmt sind. Robo Advisors – ein Teil der Fintech-Branche – bieten eine voll automatisierte Verwaltung von Vermögenswerten an, unter anderem die Auswahl von Anlagemöglichkeiten und -strategien sowie die Geschäftsabwicklung. Menschliche Berater werden für die Vermögensverwaltung nicht benötigt.

Kaufpreis unbekannt

BAWAG und Finventum gaben den Kaufpreis für den 49-Prozent-Firmenanteil nicht bekannt. Es dürfte sich jedenfalls um einen Millionenbetrag handeln, berichtet das Online-Nachrichtenportal "Trending Topics". "Durch die Partnerschaft mit Savity sind wir in der Lage, unseren Kunden Vermögensverwaltung digital verfügbar zu machen, und zwar zu sehr attraktiven Konditionen", so Bawag-Vorstand und easybank-Chef Sat Shah am Mittwoch in einer Aussendung.