Österreich Dritter bei Wohlstandsindikator in der EU

Luxemburg und Deutschland weisen den höchsten Individualverbrauch auf

Brüssel – Österreich liegt beim Pro-Kopf-Verbrauch an dritter Stelle in der EU hinter Luxemburg und Deutschland. Der tatsächliche Individualverbrauch (TIV) ist ein Maß für den materiellen Wohlstand von Haushalten. Er lag 2018 zwischen 56 Prozent und 132 Prozent des Durchschnitts der Europäischen Union, wie Eurostat am Mittwoch mitteilte.

Zehn EU-Staaten verzeichneten 2018 TIV-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. Der höchste Wert (32 Prozent über dem EU-Durchschnitt) wurde in Luxemburg verzeichnet. Deutschland lag bei etwa 20 Prozent über dem EU-Durchschnitt, gefolgt von Österreich (16 Prozent über dem EU-Schnitt).

Der TIV pro Kopf lag in dreizehn EU-Staaten zwischen dem EU-Durchschnitt und 25 Prozent darunter. Sechs EU-Staaten verzeichneten TIV-Werte pro Kopf, die ein Viertel oder mehr unter dem EU-Durchschnitt lagen.

Unterscheide bei Wirtschaftsleistung

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Wirtschaftsleistung: 2018 reichte das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 50 Prozent des EU-Durchschnitts in Bulgarien bis 254 Prozent in Luxemburg. Elf Mitgliedstaaten verzeichneten 2018 BIP-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. (red, APA, 19.6.2019)