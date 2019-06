Wario, Mario und Donkey Kong: Drogen im Nintendo-Design boomen

Kürzlich Japaner mit MDMA-Pillen aufgeschnappt – aber auch in Europa und Nordamerika zu haben

Im japanischen Tokushima wurde ein 27-Jähriger mit 50 MDMA-Tabletten in Wario-Form verhaftet. Der Mann ist kein Unbekannter bei den Behörden – es ist bereits sein drittes Vergehen im Zusammenhang mit Drogen. Zuvor wurde der Japaner mit LSD und Cannabis erwischt.

foto: ecstasydata.org

Auch in Nordamerika und EU verbreitet

Offenbar häufen sich Drogen, die mit Nintendo-Figuren verziert werden. So gibt es neben Wario auch Ecstasy in Mario- und Donkey Kong-Format. Diese dürften nicht nur in Japan, sondern mittlerweile auch in Europa und Nordamerika gehandelt werden. (red, 19.6.2019)