Kickl wird blauer Spitzenkandidat in Niederösterreich

Wien – Die FPÖ Niederösterreich hat am Mittwoch ihre Kandidaten für die Nationalratswahl bekanntgegeben: Zwar ist Ex-Innenminister Herbert Kickl gebürtiger Kärntner, lebt aber heute in Purkersdorf – und wird Listenerster in Niederösterreich.

Für den geschäftsführenden Landesparteiobmann der FPÖ, Udo Landbauer, ist Kickl die "beste Wahl für Niederösterreich". Denn der Ex-Minister stehe für "die Sicherheit unserer Landsleute" und er habe mit dem "rot-schwarzen Asylchaos aufgeräumt".

Auf Platz zwei findet sich Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ. Platz drei belegt der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Michael Schnedlitz. (red, 19.6.2019)