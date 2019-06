Vier Brandanschläge sorgen für Großeinsatz in Graz

Ziel soll das Rathaus, das Bezirksgericht West und eine Bezirkshauptmannschaft gewesen sein. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Graz – In Graz sind am Mittwochvormittag vier versuchte Brandanschläge verübt worden: unter anderem einer beim Rathaus, einer beim Bezirksgericht West und einer bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Auch der Hauptbahnhof soll betroffen sein. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.



Der Täter ist mittlerweile gefasst. Es soll sich um eine "amtsbekannte" Person handeln – einen politischen Hintergrund für die Tat schließt man vorerst aus, heißt es in der Kleinen Zeitung. Der Mann wurde offenbar am Hauptbahnhof festgenommen. (red, APA 19.6.2019)