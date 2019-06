Reisbauer im Bikini beobachten: Influencerin löscht nach Shitstorm Konto

Frau entschuldigte sich – ihre Bildunterschrift sei falsch aufgenommen worden

Eine schwedische Influencerin hat auf der Fotoplattform Instagram ein Bild von sich veröffentlicht, das sie im Bikini auf einem Reisfeld auf der indonesischen Insel Bali zeigt. Dabei vergleicht sie ihr Leben mit seinem und schreibt: "Denke daran, wie unterschiedlich mein Leben ist von dem Mann, der täglich das Reisfeld erntet." Bei ihren 12.000 Followern kam das Bild von "Natalie_Schlater" allerdings nicht gut an, wie "Yahoo News" berichtet.

Nutzer warfen ihr vor, mit Bescheidenheit zu prahlen und narzisstisch zu sein. "Das ist mein ‚Nachdenk‘-Bikini", kommentierte etwa ein User spöttisch. Die negativen Kommentare generierten tausende Reaktionen. Zunächst änderte sie die Bildunterschrift, später löschte sie ihr Konto.

foto: screenshot/instagram/via yahoo news

Entschuldigung

Die Frau entschuldigte sich in der neuen Caption. Sie sei sich ihres Privilegs bewusst und es täte ihr leid, falls sie Gefühle verletzt hat. In einem Gespräch mit der Plattform "Bored Panda" gibt sie an, dass es sich offenbar um ein großes Missverständnis handle. "Es bricht mir das Herz, zu sehen, dass dieses Foto in ein anderes Licht gerückt wird als es ursprünglich gemeint war", sagt sie. "Ich habe schon immer das indonesische Volk, ihre Kultur, ihre Einstellung im Leben und die Menschen, die das Land besuchen, geliebt."

Konto weg

Sie habe viel bei ihrem normalen Job gespart, um das Land zu besuchen, auch, wenn sie auf sozialen Medien wohlhabend erscheine. "Meine Bildunterschrift sollte nur aussagen, dass der Mann sein ganzes Leben lang so viel für so wenig gearbeitet hat. Ich wollte anerkennen, dass wir vieles als selbstverständlich annehmen." Mittlerweile ist ihr Konto entfernt worden, . (red, 19.6.2019)