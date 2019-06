Voestalpine zieht Zehnjahresauftrag von Rolls-Royce an Land

Ab 2020 wird Vormaterial für Triebwerksscheiben geliefert, das Auftragsvolumen liegt wohl im dreistelligen Millionenbereich

Wien/Linz/Derby – Die Voestalpine hat einen weiteren Auftrag im Luftfahrtbereich an Land gezogen und liefert ab 2020 für zehn Jahre Vormaterial für Triebwerksscheiben an den britischen Triebwerkebauer Rolls-Royce. Über den Auftragswert machte der Stahlkonzern am Mittwoch keine Angaben, Branchenkenner schätzen das Volumen auf einen "dreistelligen Millionenbereich".

Von dem Auftrag erhofft sich die Voestalpine einen deutlichen Umsatzzuwachs. Bisher habe man rund 400 Millionen Euro des Konzernumsatzes aus der Luftfahrtbranche lukriert – dieser Anteil soll mittelfristig auf eine halbe Milliarde steigen, erklärte die Voestalpine.

Es sei nicht der erste Auftrag für Rolls-Royce, bereits seit mehreren Jahren liefere die Voestalpine vom Standort in Kapfenberg in der Steiermark aus Stahllegierungen für Triebwerkskomponenten an das britische Unternehmen. Nun liefere die Division "High Performance Metals" auch Vormaterialien für rotierende Triebwerksscheiben. Die ersten Auslieferungen sollen 2020 erfolgen. (APA, 19.6.2019)